Sergio Vargas: “Los fiscales me querían hacer quedar mal frente a la sociedad”

Ayer la justicia determinó absolver a Sergio Vargas por el crimen de Jimena Salas.

Después de dos años en detención, ayer el tribunal decidió absolver a Sergio Vargas de la imputación por el crimen de Jimena Salas. El juicio había durado alrededor de tres semanas y pasaron más de 100 testigos. “Recién estoy cayendo, ayer fue todo muy rápido”, dijo Vargas con una clara felicidad que se oía en su voz.

“Nunca pusieron mano firme en investigar coherentemente”, opinó respecto a los fiscales a cargo. Sumó que la justicia debería trabajar como corresponde y no detener a una persona solo por haber pasado por el lugar. Reconoció que hasta ahora no tuvo comunicación con la familia ni con el viudo de Jimena Salas. Por otra parte dijo que él siempre se mostró a disposición de la justicia y rogaba que encuentre rápido a los verdaderos culpables porque esto lo podía afectar en un futuro.

Respecto a su defensa, contó que todavía no pudo comunicarse pero seguramente ya hablarán. “Seguramente mis abogados van a ver que se puede hacer porque fueron dos años los que estuve detenido, no cinco meses”, dijo. Al menos por ahora su única preocupación es ver a familiares y amigos.

Ante la pregunta de cómo seguirá su vida a partir de ahora, Vargas aseguró que él tiene hijos y sí o sí, buscará un trabajo. Además agregó que al no haber un culpable, la gente creo un prejuicio con su persona. “Yo no tengo nada que ver, justo me toco a mi pasar por esto”, alegó. También añadió que mucho lo juzgaron debido a los testimonios de su vida personal y sumó: “Los fiscales me querían hacer quedar mal frente a la sociedad”.

Sobre sus declaraciones dijo que él no sabe si influyó en la decisión final, pero estuvo siempre dispuesto a explicar todo. “Yo en mi declaración explique muchas veces las cosas que ellos especularon”, contó. Para finalizar agradeció a su familia y principalmente a su hermana, que estuvo siempre ayudándolo y buscando la manera de esclarecer la verdad.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/5LT0WGqokB/