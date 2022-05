Si la UTA no recibe respuesta alguna, tomarán otro tipo de medidas de fuerza

La Unión Tranviarios Automotor seccional Salta avanzó con un paro de choferes y esto alcanzó al servicio de colectivos. La medida se extenderá por 72 horas, pero habrá un impasse el miércoles en el marco del censo.

Al respecto, Gerónimo Requena, vocero de la UTA, señaló a Pan & Circo que: «en Buenos Aires un chófer ingresante está cobrando 127 mil pesos y aquí en Salta cobra 100 mil pesos, pedimos que se nos pague igual».

Asimismo, Requena indicó que lamentablemente tuvieron que llevar esta medida de fuerza, ya que esta situación que vienen trayendo más de un mes, y no encuentran el camino para buscar la solución.

«Hubo una reunión entre todos los secretarios y van a respetar lo que es el censo porque es un trabajo que se viene realizado desde hace mucho tiempo y queda realmente mal que no puedan llevar el censo con normalidad porque estamos llevando una medida de fuerza, para el día miércoles vamos a levantar la medida de fuerza y respetar el censo, luego continuaremos con la medida de fuerza», dijo el vocero.

Según, él, lps choferes quedan como los malos de la película, pero detrás de esto hay otra gente que tendrían que hacerse cargo de esta situación. «Nosotros estamos así hace más de un mes, hemos sido respetuosos con la conciliación y no encontramos la solución.

Ellos se sientan debaten de que los subsidios no le alcanzan, que la gente de Nación no se hace presente en la audiencias para destrabar el problema, le ponen muy poco interés».

De esta manera, el vocero de la UTA, explicó que los subsidios que recibe la provincia con el tema de transportes es la mitad de lo que llega a Buenos Aires y muchas veces «decimos que parece que Argentina termina en Buenos porque siempre se terminan cerrando la negociaciones allá, por eso nos pone molestos».

A su vez, afirmó que de no tener respuesta alguna dentro de las 72 horas van a esperar que el Concejo Directivo Nacional les diga que medidas vamos a tomar. «Estamos pidiendo el 50% de lo que es la paritaria, escalonado hasta el mes de agosto después vamos a pedir en septiembre otra paritaria porque la economía en este país no está bien establecida».