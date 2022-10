Silvestre: «Una de las principales causas del ACV es la angustia y el estrés»

En Interrogantes de Fernando Galván dialogamos con el Dr Eduardo Silvestre, Médico y Divulgador científico del grupo Medihome ya que mañana se conmemora el día mundial del ACV.

Para comenzar con dicha entrevista el Dr. comentó que el accidente cerebro vascular es una de las principales causa de discapacidad en adultos en nuestro país.

«Tambien la gran mayoria de los ACV se produce a causa de la angustia y el estrés» afirmó.

Con respecto a esto indicó que la importancia de estas reuniones es concientizar y explicarle todas las herramientas para que puedan prevenir y estar atentos a los primeros síntomas es por eso que en el día de mañana se realizarán varios encuentros para que la gente se pueda informar un poco más sobre esto.

Además muy preocupado señaló que los jóvenes no le dan mucha importancia a esto ya que piensan que a ellos no le puede pasar, pero la única verdad es que el ACV le puede pasar a cualquiera no tiene una edad particular.

Por último expresó la importancia de realizarse chequeos anuales como forma de prevención también.