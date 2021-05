Silvia Di Piazza: “Nosotros sabemos muy bien que una vuelta a la presencialidad sería un caos para toda la provincia”

La delegada de capital de docentes auto convocados, dialogó en máxima tarde

El lunes se acaban las restricciones del nuevo confinamiento, y por lo tanto, las clases volverían a ser presenciales. No obstante, desde docentes auto convocado afirman que no están dadas las condiciones, y que lo mejor para el momento es trabajar desde la virtualidad. “Nosotros estamos totalmente en contra, sobre todo después de escuchar las versiones de posadas en el día de la fecha, nosotros sabemos muy bien que una vuelta a la presencialidad sería un caos para toda la provincia, no solo para las que están en riesgo, los docentes estamos pidiendo seguir trabajando desde la virtualidad, con cartillas, poniendo todo nuestro esfuerzo y sosteniendo la educación para que los niños puedan seguir aprendiendo”, afirmó la delegada.

Además, en cuanto a la aplicación de las vacunas al personal docente, Silvia dijo: “Tenemos lugares que hasta incluso antes de entrar al confinamiento no tenían la primer dosis, en Luracatao en molinos. Colegas que en esta semana les pusieron la primera dosis, así que bueno, acá en capital tenemos una gran parte con la segunda dosis. De nivel inicial y educación primaria, ya tienen todos la segunda dosis”.

Con respecto a la situación sanitaria en toda la provincia, la delegada afirmó que hay números que no coinciden en los reportes diarios: “En las zonas que estaban en rojo no hubo clases, en cambio en los otros departamentos sí, por eso declaramos que el sistema de salud es para toda la provincia, no así el sistema de educación. Nosotros vemos con mucha tristeza la empatía del ministro de educación y todas las autoridades, que no están viendo la realidad, tenemos departamentos en donde hay números alarmantes de casos de COVID, números que no coinciden con el informe oficial. Pudimos corroborar que el informe que emiten los hospitales no coincide con los números de provincia”.

Finalmente, ante el pedido de la virtualidad, Silvia dijo: “Nosotros la semana pasada sacamos un parte en donde manifestamos que el trabajo virtual con cartilla, se debe realizar a rajatabla, entonces ya con un clima con mejores condiciones y una merma de contagios, cuando pase esto, ya podremos volver a trabajar, todos los docentes quieren estar con sus alumnos cerca de las aulas”.

Si querés escuchar la nota completa, entrá al siguiente link:

https://fb.watch/5N8pgSWWt-/