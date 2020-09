Sin certificado de defunción/ Su tío falleció en su casa y hace 20 horas que el cuerpo sigue si ser retirado

En contacto con Andrea Lazarte, Belén Polito, Vecina del barrio Scalabrini Ortiz, comentó la situación por la que atraviesa su familia y denuncia el abandono total por parte del estado. ”Hace casi 20 horas que falleció mi tío y el cadáver todavía sigue en mi casa”, agregó. En este sentido informó que desde ayer tiene un familiar fallecido con posible caso de covid en su domicilio.

Explicó que llamaron a un médico particular porque su tío no se sentía bien y le diagnosticaron neumonía al mediodía. Cerca de las dos de la tarde sufrió un infarto y no lo internaron porque no tiene obra social. Trataron de internarlo en el Hospital San Bernardo pero les dijeron que no hay camas. Luego lo trataron con medicación pero dejó de respirar. Llamaron al 911 y luego de una hora llegó el SAME y solo contacto el fallecimiento.

”El médico forense apreció a las 21:00 horas. Mi tío seguía en la pieza donde había fallecido sin ningún tipo de aislamiento. Hicieron el acta de defunción como posible causa de covid. Eramos 10 personas los que estábamos en la casa y tuvimos contacto. Nos dijeron que no se hacían cargo de los hisopados y nos teníamos que comunicar con la empresa prestadora de servicios de sepelios”, detalló Belén.

En este sentido explicó que la empresa Pieve activó el protocolo, a las 2 am. ”12 horas después del fallecimiento, lo colocaron el bolsas negras, desinfectaron el cuerpo y el lugar donde se encontraba. Hasta ahora está aquí, el cadáver. Nadie lo vino a retirar porque nos dicen que necesitan el alta del acta de defunción del registro civil”, señaló.

Indicó que Matias Posadas se comunicó con ellos para tratar de resolver el tema y desde el registro civil no se contactaron con ellos y tampoco contestan sus llamadas. ”Ojalá tengamos una respuesta. Ojalá que esto tenga una solución y que no le pase a nadie más”, finalizó.