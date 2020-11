Sin jubilación por la falta de sistema en ANSES

En contacto telefónico con Andrea Lazarte y dentro del Micro Previsional, la doctora Abán, del Estudio Previsional Abán, comentó con respecto a la jubilación de los docentes.

Dentro del sector de docentes que requieren una jubilación, surge una problemática ya que Anses exige una renuncia condicional por parte de los mismos y muchos quedan sin conseguir turno. Esta problemática ha aumentado en el interior de la provincia.

“Hace un año los docentes recibían una notificación del gobierno para iniciar el trámite jubilatorio. En el mes de marzo los docentes empezaron a solicitar turnos, por lo que Anses exigía de renuncia condicional. Muchos no pudieron conseguir turnos y el docente quedo sin poder recibir una jubilación por esta renuncia condicional”.

No sólo los docentes sino que también médicos y toda la administración pública sufre de este problema. Según la doctora Aban, el Estado los intima a jubilarse y por cuestiones de la pandemia se complica y los trabajadores tienen la incertidumbre de volver o no a la actividad laboral, por lo que aconseja a esperar y no renunciar sin una consulta.

“El Anses sigue sin dar turnos, la página virtual no está funcionando. Mucha gente no sabe manejarse. No deben renunciar y tienen que consultar hasta que no tener la certeza de no tener un turno con Anses. Deben esperar y el Estado tiene que dar la continuidad laboral”.

Es por esto que los docentes que quieran jubilarse deben asesorarse antes de renunciar y en el Estudio Previsional Abán les dará la posibilidad de elegir o preveer ante estas situaciones.