Singh: «A hoy, no hubo ningún tipo de transición real»

ENTREVISTA A KULDEEP SINGH

«Dice que entrega un municipio sumamente ordenado. La realidad que nosotros veamos, la vamos a manifestar ante el Concejo Deliberante que viene y ante la sociedad con pruebas».

El intendente electo de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh, dialogó con los periodistas Omar Toledo y Miguel Padilla en el programa ‘Máxima Mañana’.

A pocas horas de asumir en su nuevo cargo, Singh contó que no hubo un proceso de transición en el municipio con el intendente saliente Gustavo Solís y alertó que estarían recibiendo una administración sin recursos para afrontar los sueldos; a pesar de que Solís, en los medios, saliera a decir lo contrario.

«Muchas veces la gente no conoce o no maneja los números y hoy los millones se pintan de otra manera», advierte Singh. «Dicen que dejan sueldos y aguinaldos pagados, que dejan el municipio con 70 u 80 millones de pesos; lo cual, al terminar diciembre, no alcanzaría para pagar los sueldos», aseguró el intendente electo.

Hoy se celebró la última sesión del Concejo Deliberante de esa localidad, en la que Singh se desempeña como presidente del cuerpo. En ella se trataron puntos del presupuesto que habían quedados pendientes la semana pasada.

Audio de la entrevista completa: