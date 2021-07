Solo en R. Lerma/ Concejal presentó renuncia, no se la aceptan, no trabaja, pero cobra

En comunicación con Andrea Lazarte, Facundo Ramos – Concejal de Rosario de Lerma sobre comentó sobre la renuncia de la Concejal Faundez.

Detalló que no se pudo concretar porque hay un proceso judicial contra la señora Faundez. ”Presentó su renuncia pero el cuerpo todavía no aceptó, cada cuerpo deliberativo tiene que tomar estado parlamentar, es un deber primordial según la carta orgánica. Hasta que no se resuelva, el cuerpo decidió no avanzar en ese aspecto. El argumento del bloque opositor (Galleguillos) es no aceptar la renuncia. Prefieren proceder a la destitución de la concejal, cuando haya una sentencia firme”, agregó.

”Hoy por hoy la renuncia no ha sido aceptada. Somos 9 en el concejo solo cuenta con 8, porque la Sra. Faundez no va a sancionar”, comentó. En este contexto explicó que la concejal sigue cobrando un sueldo aunque no trabaja.

”Yo creo que hay un retraso por parte del cuerpo para tratar el tema, vamos a esperar a la justicia. Hay que entender que no puede quedar una banca en el Concejo Deliberante. Se pierde toda la representatividad”, finalizó.