Son 70 los casos positivos en Salta, 6 son profesionales de la salud

En la tarde de hoy desde el gobierno provincial realizaron una conferencia de prensa donde estuvo el epidemiólogo del COE, Francisco García para brindar todos los detalles a la prensa. El médico informó que en lo que va del día Salta sumó 12 casos nuevos de covid-19. En capital se registraron 4, en Güemes 4 y en Orán 4 casos. En total son 70 positivos con residencia en la provincia.

Al respecto Francisco García, Jefe de Vigilancia Epidemiológica, explicó que aquel que llegara a tener contacto con algún caso positivo debe aislarse. En lo posible en una habitación aparte y dar información de cómo avanza día a día.

En los últimos días los departamentos Güemes, San Martín y Orán, presentaron nuevos casos. García dijo que hay que trabajar sobre ésto y agregó que hay una complicación en la zona de Los Andes, ya que está cercana a una empresa minera en Jujuy que ha presentado una gran cantidad de casos positivo por Covid-19. Pidió a los otros departamentos que no presentan casos, que no bajen los brazos y sigan controlando. Adelantó que se cambiará el plan epidemiológico y no descartó la posibilidad de circulación comunitaria.

Sobre la capital salteña que contiene más del 50% de la población, explicó que va a haber un trato especial y aclaró que no hay que desplazarse si no es necesario. El estado de la curva de contagios, por ahora no se puede especificar ya que recién están empezando los contagios por contacto estrecho. Recomendó seguir tomando las medidas de higiene.

Desde epidemiología se informó que hasta ahora hay 70 casos y hoy hay 12 casos de covid positivo.

Sobre los dos casos de fallecimiento que se dan a conocer desde Nación, dijo que el sábado en la conferencia se aclaró la causa del fallecimiento.

En cuanto al caso de la mujer embarazada explicó que se la traslado al Hospital Materno para brindarle la atención necesaria.

Se habló también de una línea delgada hacia la circulación comunitaria. Hay que trabajar en conglomerado e implementar todas las medidas. “Yo no descarto que haya circulación comunitaria en el norte”. Dijo que hay que intensificar porque ya se detectaron casos positivos secundarios a partir de algunos casos.

Sobre los empleados del correo que dieron positivo informó que se están haciendo las investigaciones correspondientes.

De los 70 positivos en Salta hay 6 contagiados que son profesionales de salud

Finalmente explicó que así serán los próximos partes de prensa y que ya se darán detalles acerca de la transmisión.