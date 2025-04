Supermercados rechazan listas con aumentos de hasta 12%

Las principales cadenas no aceptaron mercadería de empresas alimenticias y de higiene que enviaron nuevas listas con subas. Desde el Gobierno aseguran que los consumidores no convalidarán incrementos.

Las grandes cadenas de supermercados comenzaron a rechazar nuevas listas de precios enviadas por empresas de consumo masivo que incluían aumentos de hasta el 12%. Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que las subas abarcan productos de alimentación, limpieza e higiene personal.

Según fuentes del sector supermercadista, se atraviesa “una pulseada” con fabricantes que intentan actualizar sus precios tras el nuevo esquema cambiario. “Estamos resistiendo, pero no aceptamos la lista”, indicaron desde las cadenas.

Entre las empresas mencionadas se encuentran Unilever y Molinos, cuyas nuevas listas incluían incrementos de entre el 9% y el 12%. La negativa de los supermercados se dio luego de la flexibilización del cepo cambiario y la implementación de la banda de flotación del dólar entre $1.000 y $1.400, medida que generó expectativas inflacionarias en algunos sectores.

Desde el Gobierno, Caputo reiteró que «la gente no va a convalidar aumentos de precios», y sostuvo que las condiciones actuales no justifican nuevas subas generalizadas.

En ese mismo sentido, el presidente Javier Milei expresó que no corresponde trasladar el tipo de cambio a los precios finales. En declaraciones recientes, el mandatario afirmó que «los precios determinan los costos, y no los costos determinan los precios», aludiendo a que los ajustes no deberían aplicarse automáticamente ante cada cambio en la cotización del dólar.

El tema se enmarca en un momento de alta sensibilidad económica, donde el comportamiento de precios y el consumo son seguidos de cerca por el Gobierno y el mercado.