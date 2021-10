SUSANA PONTUSSI/ »El comercio informal es una competencia ilegal para los comerciantes formales, los pone en una situación de desigualdad»

En Todos y Todas de Miguel Dalesio y Moisés Koss recibimos la visita de la concejal Susana Pontussi.

Comentó su opinión sobre la situación de los comerciantes ilegales e indicó »cada vez que hay una situación de caída económica y perdida del poder adquisitivo, surgen este comercio informal. Este último tiempo, la pandemia agravó la situación y a penas empezó a abrirse un poco el movimiento surgieron vendedores de todo tipo de cualquier cosa y en todo lo lugar».

Agregó que entiende la situación pero hay que ser responsable y distinguir las situaciones, »a veces molesta cuando yo digo que la mayoría del comercio informal vende mercadería que ya entró de manera informal al país por contrabando».

En este sentido indicó que no se cumple la ley de marcas, porque tendría que estar Aduana, AFIP y en muchos casos migraciones. »El año pasado tuvimos una reunión con todos los niveles del Estado, si no nos ponemos de acuerdo y actuamos en conjunto todos, no lo resolvemos. Gendarmería y aduana estuvieron en la reunión, se comprometieron y no lo cumplieron», explicó.

En relación al tema comentó que lo que nosotros llamamos manteros, no está permitido en el centro. »No existe la posibilidad. Es una competencia ilegal para los comerciantes formales, los pone en una situación de desigualdad», agregó.

Remarcó que hay que tratar con respeto al tema y no puede permitir la ilegalidad de cualquier manera. »A veces ponemos demasiada piedad en el tema mantero. Hay casos donde se aprovechan de la situación. A más revuelto más ganancia y ponen hasta 5 mantas», explamó.

Por último indicó, »yo creo que la legalidad tiene que ser la línea por la que uno va buscando y caminando. Hay que entender las situaciones y tomarse el tiempo para resolverlas».