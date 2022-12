Tartagal: La justicia Federal investiga un supuesto caso de coimas por parte de funcionarias

Hace un par de días hubo un escándalo de corrupción, en la cual, imputarán a una funcionaria quien hacía coimas a cambio de otorgar beneficios. En ese sentido, el periodista, Julio Marín explicó detalles sobre el caso.

El programa Acompañar se crea para acompañar a aquellas mujeres que sufren violencia de género, que cubre la mitad de la canasta básica de $56.000 por 6 meses, pero todo comenzó el 11 de noviembre, en las redes sociales alguien publica el nombre de una señora Silvina Frías diciendo que le cobraban $10.000 para percibir el Acompañar.

Ese programa se gestiona a través de la oficina de la mujer y diversidad de género que estaba a cargo de Carla Cordero, ella entre estos días, se encargó de desmentir algún vínculo con la señora Frías.

“El lunes 14 de noviembre, públicamente una mujer me cuenta en el noticiero que una señora llamada, Sandra Domínguez, que trabajaba en la oficina de la mujer, le cobró $10.000 para poderla inscribir en el programa Acompañar”, dijo Marín.

Domínguez trabajaba hasta ese lunes 14, era una persona de confianza de Carla Cordero. “El día martes Cordero se presentó en el estudio de televisión con un grupo de mujeres para argumentar su posición, ella no solo expuso que ya había denunciado si no que había despedido a la señora Domínguez, presentó una hoja donde no dice que denuncia”, señaló el periodista.

La fiscalía de Orán ya está investigando este hecho y allanó la oficina y el domicilio de Carla Cordero y “ahora está en proceso de saber si la van a imputar o no”.