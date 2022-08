Taxistas protestaron en Grand Bourg, ya que exigen la entrega de licencias veinteañales

Representantes de la coalición de entidades taximetristas exigen que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) haga entrega de las licencias veinteañales. Aseguran que se trata de un derecho que consta en la ley y en las distintas normas que regulan la actividad. Por ese motivo se manifestaron hoy en Grand Bourg.

En ese sentido el abogado de los taxistas, Sergio Bustos, explicó que el reclamo de los taxistas es el cumplimiento de una ley, para aquellos taxistas que cumplieron más de 20 años en su rol como chofer de taxi. “Justamente la ley dice que aquellos que cumplieron 20 años de taxistas tienen derecho a que se le dé una licencia”.

Además, afirmó que son aproximadamente 30 personas que esperan su licencia. “Pero ¿cómo hacemos con la gente que falleció? Acá echan culpas, se quemaron algunos registros cuando hubo un incendio en 2017, todo eso hace que no puedan dictaminar o decir: ´vos cumpliste tantos años´. Pero ese es un problema del estado, gracias a dios dicen que tienen una mirada amplia, entonces van a resolver esto a favor del taxista”, dijo.

La normativa establece -según detallaron- que para acceder al beneficio es indispensable contar con 20 años consecutivos de chofer o 25 alternados. “Sabemos que no escapa la realidad que el taxista no es propietario de la licencia y de pronto viene el jefe y le dice: ´este año manejame vos el remis, no es lo mismo. Ahí como no es precisa la ley tampoco, sería propicio de la que interpretación sea amplia en ese aspecto”.

Por lo tanto, Bustos aclaró que quedaron en encontrarse mañana nuevamente con las autoridades, a las 8:30 para hablar, carpeta por carpeta, con los beneficiarios. “El que nos atendió es el licenciado, Gustavo Serralta y el secretario de gobierno, Rodrigo Monzo. A las licencias se las entregan gratis porque así establece la ley”.

Finalmente, el abogado, afirmó que si fuese gobernador a esta situación la miraría con más generalidad. “Porque sabemos que, primero, hay mayor población, Salta estuvo liderando en turismo, entonces uno no puede tener una ciudad con transporte a medias”.