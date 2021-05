Teléfono para Grande y Pulleiro/ Mariana Reyes “Salta se merece, además de combatir la violencia día a día, representantes y funcionarios que estén a la altura de la circunstancia”

En comunicación con Andrea Lazarte, la Secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, dio su opinión sobre los dichos hacía la fiscal Simesen de Bielke, del diputado Grande y sobre el ministro de seguridad Pulleiro.

Consultada por las declaraciones de Martín Grande y Juan Manuel Pulleiro hacía la fiscal Verónica Simesen de Bielke, la Secretaria de Derechos Humanos, Marina Reyes, dio su opinión al respecto e indicó, ”Creo que son dichos totalmente inapropiados. Es descalificante para una fiscal pero no solo para su lugar de fiscal sino también en su lugar de mujer. Hablé con ella para ponerme a su disposición. Entiendo que viniendo de un diputado que representa a la provincia de Salta a nivel nacional. No debería estar vertiendo este tipo de calificación a una persona. Es una calificación totalmente misógina y machista. No podemos tolerar ni permitir esto”. A la vez indicó que la fiscal actúa judicialmente ella la acompañará desde la Secretaría con presentaciones a nivel nacional.

Consultada sobre declaraciones expresadas sobre el accionar de dicha fiscal en este caso por el actual Ministro de Seguridad de la provincia quien en un medio de comunicación sostuvo que Simense de Bielke tiene animosidad contra la policía y realiza cacería de brujas, la funcionaria dijo que la fiscal está cumpliendo sus funciones y si él sostiene que no, que hay animosidad, deberá hacer la denuncia que corresponda y llevará su proceso” sentenció.