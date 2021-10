Temporada de lluvias y tormentas: piden la colaboración de la comunidad para evitar anegamientos

La Municipalidad mantiene guardias activas para la intervención en caso de ser necesario y prestar colaboración en la ciudad ante la ocurrencia de fenómenos climáticos que provoquen inconvenientes en la ciudad.

En las últimas horas, los informes emitidos desde el Servicio Meteorológico Nacional anticipan la probabilidad de chaparrones o tormentas aisladas con ráfagas de vientos para la zona del Valle de Lerma y la ciudad. A raíz de ello, desde la Secretaría de Protección Ciudadana se emitieron una serie de recomendaciones que deben tomarse en cuenta ante estas situaciones puntuales.

Las sugerencias se basan en cómo actuar en forma correcta antes de las eventualidades para prevenir anegamientos y cómo proceder durante y después para evitar situaciones de emergencia.

Recomendaciones preventivas:

– No arrojar desperdicios, escombros o basura en canales o lechos de los ríos o cursos de agua, porque impiden que el agua fluya, generando una suerte de represas y consecuentes inundaciones.

– No arrojar residuos de ningún tipo en las calles y si hay alerta por tormenta se solicita no sacar la basura. Los desperdicios taponan las alcantarillas, generan inundaciones en las vías y afectan a las viviendas.

– Revisar las obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe, así como el aumento de nivel en las alcantarillas.

– Asegurar objetos que puedan salir despedidos, tales como chapas, tejas, toldos etc.

– Si posee un comercio, asegurar sillas, mesas, sombrillas y carteles.

– Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

– Si se vive en zonas cercanas a ríos, estar pendiente de las alertas meteorológicas y prever la protección de la familia y sus bienes.

Recomendaciones durante tormentas y vientos fuertes:

– Evitar salir si no es necesario.

– Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos.

– Desenchufar artefactos eléctricos.

– Si hay tormenta eléctrica y se encuentra en la vía pública, buscar protección y evitar cruzar corrientes de agua y lugares altos.

– Evitar permanecer o estacionar debajo de árboles, postes, balcones, muros, medianeras y paredes ante posibles caídas.

– Si se encuentra conduciendo, reducir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado y usar limpiaparabrisas y desempañador.

– Si se encuentra en la pileta o en el río, salir de inmediato y evitar tocar objetos metálicos.

– En caso de inundación desconectar los aparatos eléctricos, bajar las llaves de la luz y cerrar las llaves de paso de agua y de gas.

– Mantenerse informado del clima y prestar atención a las indicaciones brindadas por los organismos de respuesta a emergencias.

Recomendaciones después de tormentas y vientos fuertes:

– Prestar atención a la presencia de cables de alumbrado público en el piso, así como también de elementos cortantes.

– Evitar cruzar a través de correntadas de agua y permanecer lejos de lugares que puedan ser potencialmente riesgosos.

– Evitar manipular instalaciones eléctricas y verificar con precaución que enchufes, cables, tomas y artefactos eléctricos, estén secos.

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Altamirano remarcó que “lo importante es que el vecino se sienta seguro en su casa, que esté bien informado y no salga si no es absolutamente necesario y que ante cualquier situación de emergencia no dude en llamar o alertar a nuestros equipos a través del 105”.