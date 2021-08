Terminó una nueva edición de “Por un plato caliente Salta”

Durante más de 10 semanas se ayudó a los que más lo necesitan

El 2021 nuevamente fue, es y sigue siendo un año difícil en todos los sentidos. Uno de los sectores que más sufrió, fue el de aquellas personas que se encuentran en situación de calle. Sin embargo, todavía siguen existiendo personas que están dispuestas a darlo todo para poner su granito de arena. Gabriela Obeid, quien lideró una nueva edición de “Por un plato caliente Salta”, es una de esas personas, y para compartir su experiencia, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”.

Por empezar, Gabriela se refirió a su gran satisfacción tras realizar la campaña: “Siento que tuvimos un plato caliente hermoso, fue muy generoso conmigo. En época de pandemia, en un año super complicado pudimos hacer muchas cosas, ayudar a abuelos, hacerles el documento, comprarle herramientas de trabajo a un chico, también se entregó a una señora que sufría violencia de género, una cama y una televisión. Fue un año muy generoso”.

Además, Obeid dijo que de a poco se va viendo que más personas se interesan y quieren colaborar: “Cada vez estamos creciendo más, la gente empieza a mirar lo que nunca ha visto. Me dicen “empecé a mirar que hay un montón de gente y no me daba cuenta”, para mí el hecho de empezar a mirarlos es super importante, empezás a ver que hay un montón de realidades y te podés empezar a involucrar. Este año fue muy fuerte, súper movilízante”.

Finalmente, la colaboradora comentó que en estos momentos se encuentran en una nueva campaña, en la cual se busca ayudar a la dotación de bomberos ARA San Juan: “Estamos con la movida de ayudar a chicos de los bomberos voluntarios ARA San Juan, todo lo que hacen lo hacen ad honorem, ellos se sustentan con lo que da la gente y hacen todo a pulmón. Empezamos a recoger ropa de bebe, en buenas condiciones, para la esposa de uno de los jefes de allí. Es la última movida de un plato caliente después de todo lo que se hizo”.