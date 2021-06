Testeos COVID-19/ Coordinadora Centros de Testeos “No es buena la demanda espontánea, el equipo de salud está llegando a un límite”

En contacto con Andrea Lazarte, Dra. Silvia Cardozo – Subsecretaria de gestión en salud y coordinadora de los centros de testeos en capital comentó como funcionan.

”Los nodos han seguido trabajando en los días feriados. Se ha proyectado cubrir lo máximo a pesar de que el equipo de salud está muy cansado. La demanda de los pacientes sintomáticos respiratorios ha sido constante y ha bajado en el día de ayer”, detalló.

En este sentido indicó que los Centros de Salud son: Centro de Convenciones, Círculo de Legisladores y los fines de semana en el hospital Ragone y los centros de Salud Manjón e Intersindical.

En este contexto, ante las quejas de los pacientes por las largas horas de espera para ser testeados indicó, ”hay que aclarar una cosa, los horarios son de 8:00 am hasta 14:00 pm en el Centro de Convenciones, es necesario aclarar, que la gente que va a las 5 de la mañana no es porque es citada a esa hora. El testeo tiene una capacidad humana para realizarlo”. Explicó que antes de ir a un lugar a testearse tiene que llamar al 148 o bajar la aplicación SALTA COVID, para que le informen exactamente a donde recurrir.

”La persona que tiene una cobertura social debe ir al laboratorio que cubre su obra social prepaga”, agregó. De igual manera indicó que son atendidos en los nodos, si es que recurren de urgencia.

”Las personas que tienen síntomas después del 4 o 5 día, tienen que contar con la intervención de un profesional y recién pueden ir al centro. No es buena la demanda espontánea. La capacidad humana y el equipo de salud está llegando a un límite”, explicó. Indicó que, el paciente para realizarse un test no necesariamente tiene que tener todos los síntomas. ”Depende que síntomas. Una losnia o una dispepsia ya es determinante de testeo. Cuando es contacto estrecho no hace falta testearse. Se debe aislar 14 días”, detalló.

Comentó que, por día se presentan 150 testeos en el Centro de Convenciones y 130 Círculo de Legisladores, de esos 130 se hace una valoración que quedan menos. ”Se vuelve hacer el cambio de bioquímicos y se dan más números, que es la gente que va más tarde”, explayó. ”Está todo previsto, también se hace el DETECTAR en cada barrio. El fin de semana se hizo en Solidaridad. Se van haciendo según donde hay más consultas y pacientes respiratorios y se van armando operativos para esas localizaciones”, finalizó.