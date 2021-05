Tiroides: Más del 40% de la población padece alguna alteración y no lo sabe

En diálogo con Andrea Lazarte, Marcelo Nallar, Gerente del Hospital Oñativia, comentó que las principales causas de muerte en la provincia son por enfermedades cardiovasculares y oncológicas.

El profesional indicó que todos los pacientes con patologías como tiroides y/o oncológicas se tienen que hacer los estudios y chequeos todos los años. ”Ahora es el quédate en casa pero con controles médicos actualizados. Estamos reforzando los turnos tanto virtuales como presenciales”. Informó que el Covid-19 es la tercera causa de muerte en estos años, ”en primer lugar están las cardiovasculares, luego, las oncológicas y recién el covid. Hay que darle la misma importancia a estas patologías”, comentó.

Nallar comentó que las personas con hipertiroidismo y hipotiroidismo no entran en el grupo de riego. ”Mientras tomen la medicación y estén controlados, al igual que la presión. No entran en el grupo de riesgo. Ahora si a mi me preguntas a quien hay que vacunar, hay que vacunar a todos”, agregó. Explicó que se administran las vacunas depende al nivel de riesgo de contagiarse de covid-19. ”Estoy viendo en el hospital que hay una población mucho más joven entre 40-60 años que se está enfermando. Me preocupan los periodistas, los choferes, me preocupan todos. Pero hay un orden y una agenda. Yo creo que Salta viene administrando su capacidad máxima en cuanto las vacunas”, alertó.

El profesional indicó que el 40% de la población en Salta tiene problemas de tiroides. Explicó que está patología se muestra desde temprana edad y se tiene que realizar un análisis para ver que tipo de tiroides se trata. ”Generalmente son chicos a partir de los 9 años de edad, que le va mal en el colegio, duermen mucho y les cuesta bajar de peso”, alertó. En cuanto a las mujeres indicó que tienen que actualizar todos los años, los controles del Papanicolau y los de mamas, ”estamos viendo muchos tumores de cuello uterino y nódulos de mamas que no están siendo controlados”, finalizó.