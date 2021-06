Toda la información del caso Rosa Díaz

Julio Nogales, desde allí, dialogó en máxima tarde

El juicio contra Rosa Díaz, la cual posee 2 graves acusaciones, requiere que toda la provincia se encuentre al tanto. Por esto, el periodista Julio Nogales dialogó con todo el equipo y comentó todas las repercusiones del caso. “En lo social, creo que la destitución es algo que no le interesa a la gente, creo que el juicio valor que ya lo hizo la población hace unos meses. Lo que venía sucediendo ha sido nada más la frutilla del postre”, afirmó Julio.

Además, en cuanto a la llegada de un juez y de aguas del norte al departamento, el periodista brindó su opinión: “Con respecto a las visitas que tuvimos hoy del juez Saravia, de aguas del norte, sinceramente es que da bronca, ese es el sentimiento, porqué nos dicen que están haciendo esto, aquello. El verso es de décadas, es el mismo, a la gente le da bronca, no hace falta que la gente vaya a denunciar, uno lo escucha a aguas del norte y tienen el mismo discurso, lavándose las manos en todos los lugares que nos toca denunciar, hablando de que han llevado las inversiones”.

Finalmente, Julio hizo referencia a la difícil situación que está atravesando el departamento San Martín debido a la pandemia: “Con esta pandemia, creo que el departamento San Martín ya hubiera ardido si no hubieran dado la tarjeta alimentar, que hasta ahora no sabía que habían hecho con esa plata, porque trajeron ambulancias y médicos por 5 semanas, y después desaparecieron. No tenemos cirujanos, médicos que no quieren venir a Tartagal porque claro, en Salta capital les pagan mucho mejor que en el norte. Realmente lo que necesita el norte, nunca llego, todo fue para la foto”.

