Toda la información desde Apolinario Saravia

Desde allí, Carlos Siles dialogó con el equipo de máxima tarde

Para empezar, el comunicador de radio La Voz, de aquella localidad, dijo que se están llevando a cabo maltratos a trabajadoras que cobran el plan “Potenciar trabaja”: “Prácticamente más de 400 beneficiarios de planes nacionales, entre ellos el potenciar trabaja, que funciona en Saravia por ejemplo, en definitiva están sometidos a la voluntad del intendente municipal, pero lo fuerte de todo eso es que a metro y medio que yo realizo hace un buen tiempo una investigación, que vienen denunciando malos tratos, trabajos que hacen mujeres que no corresponden. Tantas son las denuncias que a algunas mujeres que cobran 10 mil, les retienen $600 , y a las que cobran 20 mil les piden $1500”.

Ante los malos tratos que reciben estas mujeres, Siles dijo: “Nos parece que esta es una manera de usar a ala gente para hacer política. Estas mujeres salen a las 5 de la mañana a barrer las calles, en distintas áreas , eso es lo que reclaman la mujeres, que no hay un control de eso, yo le pedí a un periodista un contacto de Buenos Aires para ver qué ayuda le podemos brindar a estará mujeres, que sufren acosos, maltratos y destratos, porque les dicen que sino trabajan le cortan el plan”.

Finalmente, el comunicador afirmó que, a raíz de la investigación que está llevando a cabo, vivió una situación muy desagradable que involucró a su familia: “El intendente utiliza sus trols , hoy mi hija fue calumniada con comentarios, mensajes, inclusive pidieron su intimidad, entonces cuando no pueden con nosotros, yo puedo aceptar que se metan conmigo, pero con mi familia no. Me parece que no es la forma, el que tanto habla de diálogo, no se sienta a dialogar con quienes le exigimos el como su deber de funcionario público”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/453703522371465/