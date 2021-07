Toda la información desde Cerrillos

El colega Germán Cruz, desde allí, dialogó con el equipo de “Máxima tarde”

Para ahondar en distintos temas que tienen como protagonista a la localidad del Valle de Lerma, el corresponsal Germán Cruz habló con todo el equipo. El primer tema tuvo que ver con el COVID-19, y es que si bien continúa la campaña de vacunación, algunas personas todavía no se acercan a inocularse: “Hay una leve merma de casos en el Valle de Lerma, la vacunación continúa, en Cerrillos particularmente los agentes sanitarios salieron casa por casa”, afirmó.

Hoy, una de las noticias del día en la provincia tuvo que ver con el comunicado que sacó el hospital Santa Teresita, de Cerrillos, en donde hace alusión a la solicitud del carnet de vacunación para poder sacar la licencia de conducir. Sin embargo, Cruz dijo que, a pesar del comunicado, “aquellos que no la tienen no es que no podrán realizar el trámite”, ya que “la vacunación es voluntaria”.

En cuanto a las próximas elecciones provinciales, el periodista comentó que habrá un candidato con un detalle en particular: “El doctor Tula es actual concejal. Sin embargo, no está en funciones porque lamentablemente la salud le jugó una mala pasada. No está prestando funciones ya hace casi más de 9 meses, muchos lo quieren, porque es el odontólogo del hospital local, pero otros le dicen para que te postulas de nuevo si no estuviste en 9 meses”.

Finalmente, siguiendo el camino electoral, Cruz afirmó que la gente está molesta, y que hay que estar atento a la cantidad de personas que se presentarán a dejar su voto ese día: “La gente está molesta de ir a votar, hay que ver qué porcentaje de electores tendrán estas elecciones, Yolanda Vega en la última elección hizo casi 17 mil votos, es un desafío muy grande para ella lo de convencional constituyente. Yo creo que esto se va a ver reflejado en las urnas”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/417947589482109/