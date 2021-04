Toda la información desde General Güemes

Ángel Teseyra dialogó con máxima tarde para contarnos todas las novedades desde allí

La primera noticia tiene que ver con la desaparición y búsqueda de una joven, de la cual no hay novedades desde el sábado: “Nosotros tenemos desde el sábado a una mujer que emprendió viaje y no se sabe nada de ella, emprendió viaje hasta el norte de la provincia de Jujuy, todavía no se sabe nada, la policía está trabajando activamente con este caso. Al mediodía de hoy no se sabía nada, estaban chequeando información y así tratar de obtener contacto con esta persona que es nativa del bordo y que salió el sábado, hasta ahora no aparece. Vamos a seguir viendo que novedades hay”.

Otra información tiene que ver con una serie de robos que ocurrieron el último fin de semana en la localidad: “El ultimo finde, el viernes, se produjo un ilícito de características inusuales para nuestro departamento, fue con una modalidad con un cuchillo carnicero de grandes dimensiones. Una persona asaltó una farmacia en la zona céntrica de Güemes, amenazando a la empleada y robándose una buena cantidad de dinero. Y el sábado a las 20 hs también se llegó por otro local, y asalto en la misma modalidad, llevándose prendas de vestir. Trabajó la policía hasta que dió con el paradero de esta persona, que es oriunda del departamento San Martín, siempre busca de robar donde hay mujeres, actúa de manera agresiva y violenta. Llegaba con el pretexto de que necesitaba alojamiento, hoy esa persona está detenida”.

Finalmente, la última noticia tiene que ver con un escándalo político que se vivió en Güemes: “En el día de ayer llegó el ministro de educación, Matías Canepa, llegó e inauguró un lugar para dictar unos cursos, algo que también se precedió a la inauguración del lugar, se puso una placa con el nombre del gobernador. Hasta ahí todo bien, pero resulta que ese lugar ya había sido inaugurado con anterioridad en la intendencia de Daniel Segura, el ex intendente, inclusive había una placa con el nombre de Urtubey y del intendente, misteriosamente las sacaron y pusieron la del intendente actual, es un bochorno político”.

