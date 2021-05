Toda la información desde General Mosconi

El periodista Gustavo Flores contó un panorama desde allí

Para informarnos en detalle sobre los hechos más importante que están sucediendo en aquel departamento, Flores charló en máxima tarde. El primer tema tuvo que ver con los constantes cortes de ruta que se observan en los alrededores: “Si tienen que venir a Mosconi, lo mejor es no venir. Hay cortes de ruta en coronel Cornejo y en el ingreso de Mosconi. No sabemos si reír o llorar, todas las semanas 2, 3, 4 cortes. Los fines de semana los muchachos descansan, esto es una joda, yo le preguntaba a gente que no tienen nada que ver, mientras sigan habiendo cortes y nadie haga nada todo seguirá igual”.

Uno de los motivos por los cuales la gente realiza estos cortes, es el pedido de los vecinos de Coronel Cornejo por su municipalización: “Lo concreto es que han venido y han hecho creer que esto se puede hacer de un día para el otro, más allá que es un pedido de un día para el otro, es muy complicado, el gobernador ya se expresó y dijo que no, por ahora, que es un proceso largo. El lunes vino gente de salta, y como a la gente no le gusto la propuesta, se fueron a la ruta y van a estar ahí esperando para ver si les traen otro tipo de respuesta”, afirmó Flores.

Finalmente, ante la ola de robos que se está viviendo en los departamentos del norte, el periodista dijo: “Lo que sabemos es que en Tartagal hay una ola de inseguridad muy grande, el mismo intendente ha tenido que salir a tomar una serie de medidas. Muchísimos asaltos que día a día estamos viendo en la zona, lo que es robo de motos, si llegan a hacer un promedio en Mosconi y Tartagal, yo nose si no llegamos al robo de 1 moto por día”, finalizó.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/298689671786520/