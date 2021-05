Toda la información desde Güemes

Ángel Teseira, desde allí, dialogó en máxima tarde

Para tener un panorama más amplio sobre aquella ciudad, el periodista charló sobre los temas más comentados. “Desde ayer a la mañana, 30 personas que pretendían ingresar al ferrocarril a trabajar, hicieron un curso de preparación y más, decidieron. Con el apoyo de muchos sectores sociales y algunos partidos políticos también, cortar las vías del Belgrano cargas, y además se suspendió el tren que hace recorridos de Güemes a salta porque no podía llegar a Güemes, únicamente hasta el bordo”, afirmó Ángel ante el hecho ocurrido.

Sin embargo, el periodista comentó que el corte se levantó, pero no totalmente: “Se ha levantado parcialmente el corte, dejaron liberadas la vías que vienen de salta a Güemes, pero las otras vías, o la entrada de ma1quinas, el deposito donde se hace mantenimiento, está totalmente cortado. Esto se produjo a las 14:30 hs de hoy desde salta hasta Güemes. Eso fue porque se hizo presente gendarmería, policía federal, se los notificó a los que estaban al frente de esta situación, van a identificar a las personas que estaban allí y posteriormente ponerles una causa. Lamentablemente, la policía cuando uno intenta llevar las noticias, actúa de mala manera, pero bueno, son hechos que a veces estamos acostumbrados, está mal por supuesto, nosotros estamos para llevar la información, solamente eso”.

Otro de los hechos que más resaltan en el departamento, tiene que ver con la construcción de una escuela técnica: “Haciendo un resumen, en un lugar donde hay 2 canchas de fútbol, están. En un barrio llamado villa tranquila, se les dio a los vecinos un comodato para que practiquen deportes. En ese barrio hacían partidos en el torneo local de acá y cuando jugaban, iba muchísima gente, e inclusive cuando no juega le daban vida. Esto venía bien hasta que los dueños decidieron que en el terreno se haga una escuela técnica, hasta ahí perfecto, pero no faltó alguien que dijo que eso no se podía, y empezaron a meterse en la parte política, y bueno, terminó en que casi estaban enfrentados en 2 posturas”.

Finalmente, el periodista dio su punto de vista sobre cómo se debería resolver este problema: “Yo creo que esto se debería solucionar con el donante, un empresario importante, los papás de los padres y también los vecinos de Villa tranquila. Y pedirle al donante otro espacio para que puedan hacer su cancha de fútbol, pero siempre está la chicana política, y ayer, que fue la última marcha que se hizo, de parte de los alumnos y padres, acá se pide el terreno. Es un conflicto que ya no debería existir, ponerse de acuerdo, y pedirle al donante que ceda este espacio. Acá no hay que enfrentar a los vecinos, solo dialogar ante este problema”.

