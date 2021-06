Toda la información desde Orán

Maximiliano Conegliano, desde allí, dialogó con el equipo de máxima tarde

Horas de mucha preocupación se están viviendo estos momentos en el departamento de Oran. Para contarnos el porqué y brindarnos un panorama detallado, el periodista Conegliano charló en máxima tarde: “En un hotel muy conocido del centro oranense, el hotel Argentino, aparentemente 11 personas habrían dado positivo COVID. Es un hotel que funciona al público, el hotel está funcionando, aparentemente nadie sabía que estaban esas personas positivas. Lo que llama la atención es que el sistema sanitario tampoco sabía, los empleados tenían barbijos de esos que valen 10 pesos”.

Además, ante el hecho mencionado, el periodista afirmó que tanto los empleados del hotel como el personal sanitario sabía sobre esta situación: “El hotel pertenece a la intendencia. Acá hay una cuestión muy grave, cómo es posible que estas personas estén encerradas sin ningún tipo de atención, tengo entendido que ante esta situación ayer se habría escapado una persona. La información que tenemos es que las personas se habrían hisopado en una clínica privada, o casualidad, también le pertenece a la intendencia, habrá que ver si el COE dice algo, lo cierto es que el sistema sanitario no estaba al tanto”.

Finalmente, con respecto a la noticia de que en Oran se diagnóstico la cepa de Manaos, Maxi dijo que surgieron novedades: “Aparentemente se ha confirmado también que la persona que dio positivo con la cepa de Manaos, habría estado caminando políticamente en los barrios. Cosas muy graves están sucediendo, algún familiar directo de esta persona hoy andaba recorriendo y saludando a los agentes. A mí me llamó mucho la atención. Hay una molestia muy grande, creo que acá están haciendo cualquier cosa, las autoridades no funcionan, oran va a terminar mal por cosas como estás, no será solamente porque el sistema sanitario anda mal”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

