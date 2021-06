Toda la información desde Orán

Maxi Conegliano, corresponsal de allí, dialogó en máxima tarde

El periodista contó las novedades más recientes del departamento. Para empezar, Maxi se refirió a la polémica que surgió en los últimos días, la cual tiene como protagonista a una funcionaria de Orán, quien tendría que encontrarse en aislamiento: “Hoy me cruce con algunos periodistas de prensa que trabajan con ella, y trataban de justificar esta situación, pero es injustificable, estamos en una pandemia, los médicos y las camas están saturadas, la gente ya no sabe qué hacer para atender tantos casos”.

“Esto recién empieza, nosotros recién estamos entrando en la segunda ola y ya estamos entrando en una etapa caliente. Me parece un acto total de irresponsabilidad en ese marco, teniendo en cuenta lo que establece el artículo de las restricciones, donde dice que, si uno convive con un caso positivo, automáticamente se tiene que estar aislado de 10 a 15 días”, afirmó el periodista sobre el lamentable hecho que se vivió en el departamento norteño.

Con respecto a la vacunación, Conegliano dijo que hay mucha gente que, debido a sus “creencias”, se niega a ponerse ciertas vacunas: “Hay mucha gente que no quiere ponerse una vacuna y espera la otra, hay gente que sube videos como si te convirtieras en un imán, hay gente que dice no, con los chinos no, prefiero la de los rusos. Entonces, cada uno tiene sus creencias y decisiones”.

Finalmente, el periodista hizo hincapié en los jóvenes y una problemática que sigue latente, las fiestas clandestinas: “Después, una pregunta que me hago es, ¿el joven se quiere vacunar para cuidarse o para estar preparado para la fiesta?, lamentablemente mucha gente piensa que con la vacuna ya está. Si vas con un móvil a la calle, preguntá a la gente cuánta información sabe sobre las vacunas, cuánto se debe estar en asilamiento, cuantos días deben pasar para la segunda dosis. Vas a ver que no hay un conocimiento muy profundo, la gente tampoco le está prestando atención a esto”.

