Toda la información desde Orán

Maxi Conegliano, desde allí, dialogó en máxima tarde

Luego de la polémica que se conoció a raíz de las cifras que tienen que ver con la pauta publicitaria en aquel departamento, el periodista comentó todos los detalles que se saben hasta el momento: “Las auditorias arrancaron ayer, porque se empezó a hablar sobre el documento que publicamos, donde hay gente que decide hacer algunos arreglos, que los hacen de manera particular, con un medio de comunicación por $250.000 de pauta publicitaria por mes. Aparentemente no pasa por los caminos correspondientes, esta gente pasa por arriba de todo, presenta la factura y lo termina manejando una mesa chica de 2 o 3 personas, se empezó a hacer una auditoria y aparentemente algo de cierto hay”.

Además, Conegliano dijo que acá también entra en juego “la libertad de opinión”: “Yo no digo que esté mal pagarle eso a una radio por mes, el problema es cuando empezamos a hablar sobre libertad de opinión, resulta ser que antes eran de la oposición y hoy prendo la radio y empezaron a hablar bien. Yo creo que este debe ser 1 caso de 1 millón de casos que deben hacer. Yo calculo que se deben hacer las cosas de forma legal, nadie sabía salvo 2 o 3 dentro del municipio. El que se pueda hacer un arreglo directo es seguro, pero acá hablamos de un acuerdo arbitrario. En este caso hablamos de pauta”.

Finalmente, Maxi dio su punto de vista ante el lamentable hecho: “Yo me pregunto esto, realmente los gobernadores o intendentes, saben realmente que esto pasa, hay que estar también controlando un municipio, yo no creo que pase todo por manos de ellos, no me quiero equivocar. Las auditorias comenzaron ayer, el run run antes de ayer, la investigación hace varios días, ahora acá no tenemos lamparitas ni nada, pero en pocos meses pagamos millones en pauta, ahora la pregunta es, vale la pena pagar tanto en pauta publicitaria”.

