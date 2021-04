Toda la información desde San Carlos

Alejandro Tula, periodista desde allí, dialogó con máxima tarde

La pandemia del COVID está complicando a toda la provincia, y el departamento de San Carlos no es la excepción: “Hay algo muy llamativo que está sucediendo en San Carlos desde el anuncio del viernes, cuando sabíamos las medidas restrictivas de la provincia de Salta, y es que el COE municipal de San Carlos no hizo ningún anuncio al respecto, desde allí nos dijeron que se van a adherir a las medidas que dictó la provincia, pero no hubo ningún anuncio por parte de prensa, ningún comunicado”, afirmó Alejandro.

Además, el periodista dijo que no solo allí no se comunicaron las medidas, sino que también en otros lugares: “Tampoco en el COE de Animaná hubo anuncios, que está muy cerca. Diferente es lo que pasó en Cafayate donde se hizo una conferencia de prensa y se implementaron algunas medidas con respecto a Salta, pero San Carlos y Animaná particularmente no han comunicado nada al respecto y todo se está rigiendo según lo que se anunció en el COE provincial”.

Finalmente, el periodista dijo que hoy se confirmó una noticia que perjudica principalmente a los más chicos: “Hoy nos confirmaron que se suspendieron totalmente las clases en Amblayo y en Isonza, Isonza es una comunidad muy cerca de Amblayo. Suspendieron porque habían docentes, directivos y alumnos que dieron positivo, por lo tanto, decidieron suspenderlas, no saben hasta cuando, dependa como siga la situación epidemiológica”, concluyó Alejandro.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/4T9vAS6RQn/