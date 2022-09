Toro: «El político se va a llevar una gran sorpresa, porque sigue subestimando al pueblo».

En Interrogantes de Fernando Galván recibimos la visita de Gastón Toro, Analista y Consultor Político con el cuál se debatió sobre las próximas elecciones .

Para comenzar con la entrevista Toro señaló la mala visualización que tiene el político sobre la pandemia, ya que el mismo cree que los ciudadanos se olvidaron de todo lo que ocurrió y no es así, por eso se van a llevar una gran sorpresa cuando el pueblo se lo haga saber.

Con respecto al oficialismo en las elecciones 2023 indicó que según las encuestas será derrocado más del 70% .

Por otro lado nombro también a Mauricio Macri quien tiene una imagen muy negativa en la ciudad de Córdoba mientras que Patricia Bullrich se posiciona con una muy buena imagen en el interior y que podria ser que este con Javier Milei en el 2023.

«La gente no vota ideología, vota la frontalidad, el pragmatismo» afirmó.

En cuanto a las campañas políticas Toro indicó que al ciudadano le gusta el puerta puerta y siempre va a ganar el político que se involucre en la agenda de la gente, no el que haga Spots publicitarios y se quede sentado en su casa.

«El ciudadano ya se da cuenta de cuales son los políticos falsos , se van a llevar una sorpresa en las próximas elecciones porque lo siguen subestimando al pueblo» detalló.

Por último habló sobre Salta y su gobierno e indicó que no puede opinar sobre la gestión de Gustavo Sáenz ya que no tiene realizado un estudio de campo pero si puede decir que la agenda del gobernador no es la misma que la de la gente.