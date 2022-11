Trabajadoras sexuales son constantemente víctimas de la policía

Cada ser humano decide como llevar el pan a la mesa, algunos tienen la posibilidad de ser médicos y de estudiar, otros toman la decisión de ser chofer, mientras que otros la vida lo llevan a que ejerzan situaciones que a otras personas les puede molestar, y por otro lado está el oficio de la prostitución.

En este sentido Irma, trabajadora sexual autónoma indicó que está orgullosísima de su trabajo. “Cuando me casé, tuve mis hijos, luego me divorcié y seguí con mi trabajo, mientras estuve casada no lo ejercía, pero después sí. Es un trabajo que a mí me sirve, me gusta, nunca me obligaron ni obligué a realizarlo”, dijo.

Sin embargo, el Estado dice que son víctimas y victimarias. “Yo me siento mal, porque no puedo salir a la calle, ya que si charlo con alguna amiga va a venir la policía a decir que voy le estoy haciendo la cabeza o que la estoy convenciendo en algo, ya no me siento cómoda como antes cuando salía a tomar mates, yo siento que en la calle alguien me está mirando”.

En un momento Irma fue señalada como victimaria y que llevaba a las mujeres para ejercer la prostitución, luego con el proceso judicial, ella recibió la falta de méritos, ya que el Estado dijo que no tenían pruebas para demostrar que realizaban esta actividad.

Dos años después, otro allanamiento en una propiedad lindera a la propiedad anterior, Irma es señalada como víctima. “Todo esto se puede evitar, principalmente la trata de personas, si yo tuviera algo de malo, no estaría pidiendo nada. Ellos ponen al frente la trata de personas, hasta ahora no rescataron ninguna víctima”.