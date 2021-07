Trabajadores del ingenio San Isidro siguen protestando por el pago de indemnizaciones

Un tramo de la ruta 34 se encuentra cortado

La problemática sobre el pago de indemnizaciones a algunos trabajadores despedidos en el ingenio San Isidro durante 2018, llegó a las protestas e incluso hoy, a los cortes contra los camiones que llevan materia prima al ingenio. Para contar más detalles sobre la situación, el titular del sindicato de obreros y empleados del azúcar de San Isidro, Mariano Cuenca, dialogó en máxima tarde.

“Nosotros veníamos reclamando el pago de la indemnización que se debe al despido sin causa en 2018, reclamando el pago, ya que dieron solo la mitad,”, afirmó Mariano. Además, el titular explicó que desde el gobierno no están a favor de un diálogo para solucionar esta cuestión: “Por todos los medios buscamos el diálogo, mandamos una nota al gobernador solicitándole que junte a las partes para llegar a un acuerdo como corresponde, pero la respuesta fue la militarización, hace ya una semana,. Eso es lo que llamó la atención en todo Campo Santo, están cuidando la billetera de los dueños, eso es grave, por que el reclamo es de carácter alimentario”.

Con respecto a la manera que existe para llegar a un acuerdo de ambos lados, en dónde el gobierno tiene un rol fundamental, Mariano explicó: “El gobierno debe asumir el uso de sus facultades, el ministerio de trabajo debe notificar a la empresa, para que así responda al requerimiento de los trabajadores que presentamos qué era lo que se reclamaba. De esa manera, el gobierno debe sentar a las partes y ahí se puede llegar a un acuerdo, debe existir voluntad nada más”.

El titular además cuenta que desde la empresa, están realizando impedimentos para que los trabajadores despedidos no puedan ejercer otros empleos: “Fijate vos el daño que hicieron los empresarios, mandaron una lista negra para que esos trabajadores no puedan conseguir trabajo, entonces ellos que venían esperando el pago de la indemnización no podían a salir a hacer changas, el gobernador debe tener un poco de sensibilidad”.

Finalmente, Cuenca detalló cómo será el procedimiento que se llevará a cabo en caso de que no haya ninguna respuesta a los reclamos: “Nosotros vamos a continuar con la medida a la espera, espero que estén escuchando las autoridades, hagan uso de sus facultades y empiecen a defender los intereses del pueblo, de esa manera de resuelven los problemas, dialogando”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/v/59tYtF4K-/