Trabajadores del Polo de Mujeres exigen mejoras salariales

A pesar de reclamos constantes, su situación laboral sigue siendo inestable

Anabella Fernández, quien es Trabajadora Social del Equipo Técnico del Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde” y afirmó que “son 14 profesionales y 1 administrativo los que tienen problemas con sus sueldos”

“Estamos trabajando sin percibir un sueldo, hemos presentado notas, pero no obtuvimos respuesta, es por esto que decidimos reducir la carga horaria de nuestras funciones, y esta semana comenzamos con la suspensión de nuestra actividad”, dijo Fernández, quien además agregó que “es bastante angustiante tener que pedir año tras año que su trabajo sea reconocido”.

Sin embargo, la Trabajadora Social afirmó que el año pasado vivieron una situación similar, pero que no pudieron llegar a manifestarse: “El año pasado Íbamos a hacer una medida como para mostrar nuestro problema, pero la pandemia nos lo impidió. Esta situación no se ha modificado, tuvimos contrato hasta junio, pero no hemos vuelto a tener novedades”.

Finalmente, Fernández dijo que, durante toda la semana, los 15 trabajadores asistirán a su lugar de trabajo, pero en búsqueda de una solución: “Esta semana, a partir del martes 17, no estamos asistiendo, estamos asistiendo en forma de protesta, es para visibilizar la situación que estamos pasando. Lamentablemente tenemos que recurrir a esta medida para ser escuchados”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/7tgTfmthFQ/