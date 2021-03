Trabajo conjunto, inclusión, transparencia y obras en los barrios, los ejes del discurso de Bettina Romero

La intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, dio inicio a las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso centrado en la repercusión de la pandemia, mujer, inclusión, buena administración, obras en los barrios, transparencia y gestión de recursos ante nación para que Salta esté mejor.

Es la segunda vez que la jefa comunal realiza este trascendental acto democrático y abre el año legislativo municipal.

En el mensaje, la mandataria enumeró los ejes principales del Gobierno: lograr una ciudad conectada; solidaria e inclusiva, y un gobierno moderno, transparente y sostenible.

La Intendenta inició su discurso destacando el rol de todos los médicos, enfermeros e integrantes de las fuerzas de seguridad que estuvieron al frente de la pandemia. También, resaltó las cualidades de los salteños, que se basan en el amor, la solidaridad, la empatía y la responsabilidad ciudadana y dijo que: “En estos 14 meses al frente del Gobierno Municipal aprendí que la verdad, aunque incomode, es fundamental para nuestra vida en comunidad y que sólo a través de ella podremos lograr el desarrollo, el progreso y el bienestar de todos”.

Remarcó que en este contexto se aceleró la reorganización interna que permitió generar un Gobierno Municipal cada vez más cercano, flexible, moderno. Y se seguirá reordenando cada área, reduciendo gastos innecesarios y gestionando los recursos de manera eficiente.

“Estamos dando nacimiento a una nueva forma de hacer política, pensando más en las nuevas generaciones que en las próximas elecciones”. Expresó Bettina Romero.

Continuó recordando el trabajo del municipio por una ciudad integrada, sostenible e inclusiva; con respeto por la diversidad. Una ciudad donde haya innovación, más oportunidades para nuevas pymes y para un desarrollo cultural sostenido.

“Trabajemos día a día para lograr una Salta en la que la justicia social sea siempre nuestro motor para luchar por una sociedad más igualitaria y con más oportunidades”, afirmó.

También, remarcó que la inequidad urbana se visibiliza en nuestra ciudad más que nada en las variables de acceso al suelo y en el acceso a oportunidades.

“Desde nuestro Gobierno entendemos que esta situación se puede mejorar mediante políticas públicas de integración socio-urbana”.

La mandataria señaló que el desafío más importante, promesa de campaña, y la premisa que orienta los esfuerzos de la gestión municipal es unir y construir una Salta integrada, conectada y sustentable.

“Los invito a que me acompañen, a que sintamos orgullosos, no de mí, no del Ejecutivo Municipal, sino de lo que podemos lograr trabajando de manera colaborativa. Esa es la política que venimos a hacer. Afrontemos juntos los problemas estructurales de Salta, que llevan décadas sin resolverse”, expresó.

Es la primera vez en la historia que una mujer ocupa el sillón de la intendencia municipal, en ese sentido la mandataria dijo: “Para mí es personal, por eso prometí que en mi gobierno habría mujeres en lugares importantes de decisión, en espacios de poder, no como accesorios, no como relleno, no sólo cómo un cupo. Y cumplí. Vamos a seguir empujando para que cada vez más mujeres lleguen a los lugares donde se deciden las cosas”.

Además, agregó que: “A la erradicación y a la condena de la violencia machista se le debe además sumar y garantizar condiciones de equidad, de independencia y autonomía económica; condiciones de libertad y de empoderamiento para los cientos de miles de mujeres que día a día sufren las consecuencias de una condenable cultura patriarcal, que oprime en todos y cada uno de los ámbitos de nuestras vidas”.

En el plano social, la jefa comunal señaló que la Municipalidad trabaja desde el primer día garantizando un plato de comida a niños y adultos mayores, a la población más frágil en plena pandemia y en un contexto local donde dejó de existir la Cooperadora Asistencial.

“Creamos el Plan Unidos, a través del cual el municipio llega a más de 13.000 familias que viven en más de 200 barrios de nuestra ciudad. Garantizamos la entrega de 50.000 raciones de comida por semana, y fue posible gracias al trabajo en comunidad que impulsamos junto a la Iglesia Evangélica, a Centros Vecinales y a organizaciones barriales”.

Otro aspecto destacado por la jefa comunal fue el proceso de descentralización de los servicios municipales para permitir el acceso de los vecinos en todos los barrios con una mirada integral junto a permanentes tareas de limpieza de microbasurales, desmalezamiento, refacción, creación de plazas y el desarrolló de huertas comunitarias.

“Apuntamos a poner en marcha huertas modelos, con capacitaciones y aprendizaje para la comunidad y así poder replicarlo en sus lotes familiares”, agregó.

Respecto a la situación económica y la administración financiera del municipio, la intendenta dijo que: “Hacer diferente es también administrar con eficiencia, porque la sustentabilidad también debe ser financiera”.

Y expresó que: “En el año más difícil en materia económica de las últimas décadas, hemos logrado un ejercicio equilibrado y sin déficit, administrando de manera eficiente los pocos recursos municipales. No es una queja, es una descripción objetiva de lo que sucedió”.

En esa línea mencionó las gestiones que se vienen realizando ante el Gobierno Nacional por las cuales ya se consiguieron importantes fondos para obras en la ciudad.

“Con nuestras ideas concretas y proyectos planificados, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir 400 millones de pesos para obras en la ciudad. Y ya los estamos ejecutando”.

Y afirmó que en poco tiempo la Municipalidad empezará con la construcción de un nuevo puente sobre el Río Arenales.

“Hace más de 12 años que no se construye un puente en esta ciudad. Esta obra permitirá descomprimir el tráfico entre el centro y la zona sur, beneficiando a más de 600.000 mil salteños”.

En tanto sobre el sector comercial recordó que se trabajó desde el primer momento otorgándoles beneficios impositivos, subsidios, y simplificando los trámites de habilitación, creando la Agencia Única de Habilitaciones y Control Comercial buscando mejorar el vínculo con el motor económico de la ciudad.

“Nos propusimos terminar con la histórica burocracia municipal, con los gestores e inspectores que en lugar de ayudar ponían palos en la rueda de los emprendedores. Lo estamos logrando junto a los trabajadores municipales que sí quieren ser parte de la solución y modernización que el municipio necesita”.

La intendenta informó sobre el avance de las obras permanentes en los barrios de la ciudad y dijo que: “Trabajamos codo a codo con los vecinos, aunque debería decir vecinas, ya que siempre en cada barrio, en cada proyecto, estamos y somos las mujeres las que lideramos las transformaciones”.

En esa línea recordó que durante el 2020 se realizaron con fondos municipales 7.000 metros lineales de cordón cuneta, 1200 cuadras de enripiado y 25.000 m2 de bacheo de hormigón con una inversión de 46 millones de pesos en 60 barrios.

También, obras de conectividad, invirtiendo 35 millones de pesos en puentes, pasarelas, nudos viales y ciclovías. Realizamos el ensanchamiento del puente de Barrio San José,, el refuerzo de base del puente de Santa Lucia, renovamos pasarelas peatonales de Villa Asunción y de Villa Luján.

Además, remarcó que en la zona sur se invirtió en el nuevo nudo vial Roberto Romero y se iniciará el nuevo nudo vial de Avenida Tavella y Mar Blanco, dónde ocurrían frecuentemente siniestros viales.

La jefa comunal informó que una de las principales políticas que realiza el municipio para combatir la inequidad urbana es el Plan de Regularización Dominial en los barrios populares e informó que ya se está avanzando en ellos, en Barrio Ceferino, Unión, Ampliación 20 de junio y Tinkunaku, dónde desde el municipio se entregará las escrituras de dominio a 300 familias.

“Quiero contarles que ya nos encontramos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con quienes nos comprometimos a impulsar juntos la integración de nuestros barrios populares y saldar una deuda estructural que tenemos en Salta”, manifestó.

Sobre el plan de Obras 2021 del municipio, que ya está en marcha en la ciudad con el apoyo del Gobierno Nacional, la mandataria dijo que: “El Gobierno Nacional ha puesto en práctica una forma federal de distribución de recursos. Lo hacen interesados en el progreso de cada ciudad de la Argentina, me consta, lo estamos viendo y lo hacen sin pretender ningún tipo de sometimiento político”.

Asimismo informó que en el plan de obras “Argentina Hace” que se desarrolla en los barrios de la ciudad se contempló la ejecución de diversos proyectos y frentes de trabajo en la ciudad distribuidos en dos ejes. En esa línea la jefa comunal dijo que: “el primer eje es el de Desarrollo Barrial denominado como Plan Mi Barrio, con el cual se ejecuta un paquete de obras de urbanización y mejoras integrales de pavimento, nuevos puntos de iluminación, nuevas plazas y mejoras.

Y agregó: “El segundo eje incluye obras de conectividad a escala urbana y metropolitana, que comprende un nuevo puente vehicular de 360 metros lineales en zona sudoeste, que conectará en un circuito norte/sur a la ciudad y va a beneficiar a miles de salteños, que podrán ahorrarse más tiempo de espera y tráfico en el ingreso al centro de la ciudad desde el sur”.

La intendenta informó que el eje de conectividad incluye la ampliación de la Red de Ciclovias para conectar los barrios de las periferias con el centro de la ciudad y un plan de obra de ensanche de veredas.

“Ni el Gobierno de la Ciudad ni en el Concejo Deliberante deben desatender las necesidades de los salteños por más elecciones que se hayan fijado en el calendario electoral. Tenemos una enorme responsabilidad por delante y debemos ser los primeros en asumirla”.

La jefa de gobierno, finalizó su discurso instando a todos los sectores a trabajar en conjunto para que Salta esté mejor y expresó que: “El frente que en 2019 nos permitió llegar al lugar en el que estamos junto al gobernador Gustavo Sáenz debe ser la herramienta que nos ayude a seguir generando respuestas para transformar esta provincia”.

Además, agregó: “Ninguna diferencia política debe estar por encima del interés general. El camino de la articulación y el trabajo mancomunado entre la Ciudad, la Provincia y la Nación es la mejor manera de construir respuestas sostenibles en el tiempo y establecer políticas de Estado”.

Finalmente, dijo que: “Nos une el trabajo, nos une el compromiso, nos une la solidaridad y nos unen las ganas de transformar Salta”.