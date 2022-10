Tras el desamparo a una trabajadora trans, el Concejo de Moldes aprobó la adhesión a la Ley de Cupo

En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, Rita Carreras – concejal de Coronel Moldes, se refirió al proyecto de la Ley de Cupo laboral trans y el desamparo de una trabajadora trans que trabajaba en el hospital.

Tras los hechos discriminativos a una trabajadora trans en un hospital de la localidad de Coronel Moldes, lo cuál terminó con su renuncia, Rita Carreras comentó.

«Cuándo se le quiso hacer referencia a la ley 27.636, dijeron que no había lugar debido a que ya no está trabajando y que la municipalidad no está adherida a la ley por lo cuál el hospital no podía tener en cuenta estos cupos, la oficina de la mujer nunca acompañó a la ex trabajadora trans».

En este sentido la concejal, señaló «El concejo tiene la obligación de entregar un instrumento legal a las personas trans para que puedan tener este cupo laboral y se le respete sus derechos».

En cuánto a su proyecto, Rita Carreras afirmó que fue aceptado y dicha ordenanza se encuentra en manos del ejecutivo municipal para su próxima promulgación o veto de la misma.