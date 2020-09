Turismo/ Etchart “El sector privado es el que más claro tiene los protocolos y cómo custodiar su trabajo”

En contacto con Andrea Lazarte, Pte Cámara de Turismo Carlos Etchart, indicó que ”hoy los que mejor comprenden los protocolos es la actividad privada”. Además comentó como la devaluación del peso afecta al sector.

Etchkart, sostuvo que ”hoy los que mejor comprenden los protocolos es la actividad privada, responsable. No creo que haya un solo hotelero, restaurant, agente de viaje que no tenga en claro de que manera tiene que custodiar su trabajo”. En este sentido indicó que no se los puede poner como responsable, en estas aperturas y cierres temporarios para no pagar el costo político de sancionar ”la inconducta de algunos individuos”.

En relación al la devaluación del peso Argentino, detalló, ”hace mucho que nosotros, lamentablemente no tenemos pesos, tenemos una cuasi moneda que devalúa permanentemente y es el factor de ajuste. La emisión que ha tenido en estos términos la Argentina, ha puesto en desvalor a esta moneda. Creo que lo que tenemos que restructurar es una base en todas las direcciones. Una base de confianza cierta. La confianza es un ingrediente que no puede faltar en las relaciones humanas y muchas veces falta. Dan prioridad a otros factores que no son sanos. Me parece que la política como solución a la gente, no es sano”, finalizó.