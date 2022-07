Turista cordobesa fue estafada por un chofer de turismo

Natalia Miraglio junto a tres amigos de Las Porteñas, departamento de San Justo, Córdoba, vinieron a Salta de turismo el día 14 de julio. El chofer, Fernando Fernández, que le brinda servicio a la empresa de turismo Tintikay, ubicada en calle Buenos Aires 68, los llevó a las ruinas y según en el momento en que fue pasada la tarjeta, fue cuando le los dejó ahí.

«Estamos intentando tener alguna respuesta tanto del banco como de alguien, pero es medio complicado, nosotros somos de un pueblito de Córdoba», dijo Miraglio.

Ella comento que al día siguiente de la excursión, ella y sus amigos se fueron muy confiados al hotel donde se estaban cambiando. «Yo pase la tarjeta y me decía denegada, yo digo que no puede ser.

Yo tuve el problema con el chófer no con la empresa, la empresa me está colaborando»

Según el relato, ellos habían salido a las 5 de la mañana y volvieron a las 11 de la noche. «En ese día no tocamos la tarjeta de débito, si hubiese sido de crédito habría sido más fácil poder darle de baja. El chófer la pasó como mercado pago en un lugar de autopartes dos compras de $50.000».

Natalia afirmó que le decía a su marido que baje su mochila porque él tenía el efectivo. «Yo como no tenía nada de dinero, solo la billetera con las tarjeta; que me iba a imaginar que en medio de la montaña alguien podía pasar la tarjeta por el posnet».

Ante la situación desesperante, lo primero que hicieron fue dar de baja a todas las tarjetas que tenían para que no las pueda seguir usando. «Es medio raro el lugar donde realizó la compra porque no le pidieron el DNI. Cómo pueden aceptar una compra por un monto tan grande sin el DNI. No sabemos si hizo la compra en la capital de Salta o en otro lugar».

«Por ahora estoy intentando que me pasen el DNI del chófer para hacer la denuncia policial, nosotros no tenemos ninguna duda de quien fue», afirmó Natalia.