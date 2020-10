“Tuve un problema con Zelarayán, toco a mi primita”

En dialogo con Máxima Tarde, Agustina vecina del acusado por abuso Santiago Zelarayán, nos detalló sobre la denuncia que realizó tras hechos que vivió con el acusado.

“Llegaron un grupo de vecinos auto convocados que venían a manifestarse contra él, primero era pacifica para hacernos escuchar y después se provocaron algunos incidentes”, afirmó Agustina en relación a la manifestación que se dio en la noche del domingo 25 de octubre.

La vecina que dice que lo conoce también sufrió por su prima el abuso de Santiago:“Lo conozco y soy una de las damnificadas, tuve un problema porque toco a mi primita”, hay también varios rumores de que esta persona tiene un padre que es juez y esto le permitiría la impunidad de salir en libertad: “La denuncia la hice normalmente, me la tomaron pero después no paso más nada, me dijeron que le iba a poner una restricción de aislamiento hacia mí y mi primita, la denuncia la radique en la Comisaría 5° y nunca más me llamaron para seguir el tema en cuestión”.

Siguiendo con el calvario que vivió Agustina el relato es crudo y frío sobre la impunidad con la que se manejaría Zelarayán: “La situación fue hace 3 semanas caminando tipo 8 de la noche yo con mi primita y después de caminar una cuadra a la par nuestra, de repente se dio una vuelta y vino directo a tocar a mi primita, lo mío fue en la puerta del registro civil, en una zona que hay iluminación, había kioscos abiertos. En el momento que paso él se cruzó de vereda y empezó a reírse, cuando grite salieron los vecinos y se dio a la fuga”.