Un concejal de General Güemes incitó a la gente de un boliche a comprar bebidas con la tarjeta ALIMENTAR

En el municipio de General Güemes hay indignación por un video en el que aparece un concejal llamado Juan Pablo Robles «Juampy», quien además trabaja como animador de un boliche de General Güemes, en una de esas noches hizo alusión a que la gente debía consumir alcohol hasta las 4 de la mañana usando la tarjeta alimentar.

En ese sentido, la concejal Cintia Fonrodona afirmó que no están de cuerdo con los dichos del concejal Robles. «Pero si hay algo que está claro que ningún boliche acepta la tarjeta ALIMENTAR».

Asimismo, expresó que no tolera este tipo de situaciones, ya que, es una tarjeta para el amimento de los niños, de la familia; en un programa nacional, lo cual hay que ser respetuosos y ubicarse. «Lo llamé al concejal y le consulte que había sucedido y él pidió disculpas. Él tiene dos trabajos, también es animador y no supo equilibrar sus funciones; es lo que me manifestó».

«Nosotros como funcionarios tenemos que dar el ejemplo de comunicar y promocionar las buenas costumbres y priorizar los alimentos de nuestros niños y sus familias», dijo la concejal.

En la actualidad el país está pasando por una situación totalmente dificil. «En la sesión dijimos que era preferible juntarnos en comisión y tratar este tema de forma profesional. Es lo que corresponde».