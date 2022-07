Un joven con retraso madurativo y esquizofrenia fue brutalmente golpeado por un policía

Una noticia muy triste, respecto a la violencia policial. Milagros Moyano, vecina de Santa Lucía contó a Agenda/Salta lo que tuvo que sufrir su hermano Jesús, quien tiene retraso madurativo y esquizofrenia por parte de un oficial de la policía de Salta. Cuando el viajaba en la línea 4c, estaba escuchando música fuerte y uno de los pasajeros se molestó y terminaron llamando a la policía, se acercó hasta la unidad y terminó violentandolo.

En ese sentido, su hermana afirmó que tiene pruebas de testigos del salvajismo de este policía. «No iba con la música fuerte, tanto que ni siquiera ni el chófer ni la gente, estaban molestos. El policía de muy mala manera le dijo que bajara el volumen, si no lo iba a bajar».

Milagro exolicó que, hay testigos que vieron, escucharon todo y grabaron el maltrato del policía hacia su hermano. «Lo empujó, lo zamarreó golpeándole el brazo. No suficiente con eso; comenzó a golpearlo, le piso la cabeza como si estuviese apagando un cigarrillo».

Asimismo, expresó que la gente que estaba en el colectivo le decía que no le pegara, que no había robado, que no había hecho nada malo, que era discapacitado. «Mucha gente lo conoce, los de los colectivos, porque él se traslada a hacer sus actividades. Él venía con su equipo como todos los días que concurre a sus actividades, es su distracción».

Asimismo, Milagro explicó que, Jesus no sabe que pudo haberle pasado al policía para que en ese momento se desquite de esa manera. «Si se molesto perfecto!, pero no es motivo para la violencia contra una persona.

A mi hermano lo llevaron esposado, él les decía que le dolía el brazo. Se lo fracturaron, tiene lastimada la cabeza del pisotón que le dieron», dijo.