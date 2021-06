Un joven lidera campaña para comprar tubos de oxigeno

Carlos González, quien está a cargo de la iniciativa, dialogó en máxima tarde

En medio de un contexto complicado debido al COVID, los corazones caritativos y bondadosos siguen estando presentes en nuestra provincia. Hay familias que no la están pasando para nada bien, por lo que estas campañas son como una caricia al alma. Carlos Gabriel Gonzales se encuentra haciendo una colecta para juntar dinero y comprar tubos de oxígenos, los cuales serán donados a personas que los necesiten.

“Ya lo hicimos el año pasado, recaudamos $270.000, con lo cual logramos comprar 10 tubos de oxígeno, 5 portátiles y 5 grandes. Los grandes fueron destinados al hospital San Bernardo, en esta ocasión, los 5 portátiles que tenemos son distribuidos a familias que lo necesiten, que no la están pasando muy bien en sus domicilios, y como no dábamos abasto se me ocurrió hacerla nuevamente, por suerte la respuesta de los salteños fue inmediata y ya logramos comprar 1 de los tubos”, afirmó el hombre.

Además, Carlos dijo que su bondad no es nada reciente, sino que desde que era un niño ya salía a donar junto a su madre: “Desde que tengo 12 años ayudaba a los más necesitados con mi madre, y más de grande fui pidiendo ropa y alimentos. El año pasado tuvimos la gran sorpresa de juntar ese dinero, ayudamos a los hospitales, merenderos, policías, y este año pretendemos hacer lo mismo”.

Finalmente, el líder de la iniciativa comentó cómo va la recaudación y hasta cuándo se puede acercar la gente a ayudar: “Arranque hace 3 días, el primer día junte $40.000 con lo cual compramos 1 tubo de oxígeno que tenía un costo de $31.900, y ahora estamos a la mitad del segundo. Estoy juntando hasta el sábado 5 de junio, hasta este sábado se puede donar. No la quería hacer muy larga porque una, te lleva mucho tiempo, y otra, porque a medida que pasa el tiempo la gente se va olvidando. Me pueden seguir en mi cuenta de Facebook, Carlos Gabriel González, allí van a ver los montos a los que vamos llegando, las transferencias y todo”, concluyó.

