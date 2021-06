Un maestro rural junta libros para armar una biblioteca en Santa Victoria Oeste

Además de libros se reciben donaciones de alimento, ropa de abrigo y todo aquello que se quiera donar.

Ezequiel Yareco es un maestro de Las Lajitas, localidad del departamento salteño Anta. Pero actualmente trabaja en Santa Victoria Oeste que limita con Bolivia. Exequiel trabaja en el Paraje Pucará y enseña en una escuela pluricurso. Luego sube hasta el Paraje Mecoyita donde trabaja dos semanas y tarda 6 horas a pie o 2 en auto. Entre cerros y caminos sinuosos el docente debe buscar un chip para poder comunicarse con su familia y amigos.

Las escuelas dónde ejerce con mucho amor y valentía su profesión, son muy precarias, tanto que el alumnado no cuenta con libros para su educación. Es por eso que Yareco pensó en armar una biblioteca que pueda favorecer a los tres colegios locales. “Lanzamos una campaña para recolectar libros para la creación de nuestra biblioteca”, explicó.

Hasta el momento la difusión ha sido muy grande al igual que la repercusión. Yareco dijo: “Me estuvo escribiendo de toda la Argentina. Gente de agrupaciones, de asociaciones, dos escritores de Salta me van a dar una mano. Hay gente que dona ropa, alimentos, calzado y van a donar televisiones para que los chicos tengan”.

Por otra parte contó que en la localidad hay mucha carencia. No hay agua potable, solo agua de los cerros que se consigue a través de una manguera. Generalmente sale sucia y no cuentan con una pastilla para hacerla apta. Tampoco hay luz y los paneles no funcionan durante época debido a la falta de luz solar. “Sería bueno poder llegar al gobernador y decirle que no se olviden. Acá hay tanta carencia que es innumerable”, opinó.

Aquellos que deseen ayudar podrán comunicarse con Exequiel al número 3877540328 y acercar sus donaciones.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/6i75VgMfSK/