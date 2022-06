Un niño de Orán fue apedreado por su compañero de la escuela

Otro caso de bullying ocurrió en una escuela, Dr. Néstor Juan Taranto de San Ramón de la Nueva Orán. En este caso un niñito de 9 años volvió con «la cabeza rota» luego de que su compañero le lanzara una piedra y los directivos no hacen nada.

En ese sentido, su madre María Sosa, se comunicó con Agenda/Salta y explicó que su hijo viene sufriendo bullying desde principio de año. «Este niño viene de la sección ‘A’, comienza los hechos en el grado, rompe los útiles, carpetas, forcejeo, golpes en el abdomen, mi hijo se baña y le ves los moretones y marcas en el brazo».

Sosa, afirma que el agresor es un niño que arma el ‘grupito’ y comienza a molestar al resto. «La maestra le manda notificaciones y el niño tan atrevido se la rompe en la cara la notificación».

El día en el que se preocupó mucho María fue el 23 de mayo, cuando su hijo llega a casa con la cabeza rota porque este niño le lanzo una piedra. «Sale corriendo de la escuela a casa, volvemos al establecimiento porque no me puede llegar así; el director nos pide ‘paciencia’ para ver como podemos solucionar esto».

Por tal motivo, ella se ve obligada a realizar la denuncia, para «ver quien esta a cargo de este niño, para saber en que situación se encuentra».

Sin embargo, los directivos no mueven un pelo y dicen ‘no fue nada grave’, lo toman livianamente. «Ellos se justifican que son hechoss que pueden pasar en la escuela.

No se me acercó nadie, la supervisora se contactó conmigo pero a través de otro medio, estábamos al aire en una radio».

Al momento de salir al aire en una radio, Sosa y la supervisora se pudieron contactar, pero si no todo quedaba ahí. «Me dijo que estaban analizando la situación, ellos pretenden cambiar al niño de sección. Yo pedía la separación del niño del grupo o que sea acompañado de un mayor. Yo quería hacer esto público porque no se que le puede pasar de aquí a un tiempo Ismael».