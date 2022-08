Un periodista de Salta, Maximiliano Rodríguez, denuncia una supuesta persecución por parte de personal con barbijo, con capucha y se identifican directamente con fuerzas oficiales. En contacto con la víctima, contó la situación que atravesó la semana pasada y agregó que se trataría de fuerzas oficiales.

“Es una situación conocida, el día jueves a la tarde cerca de las 20:30 iba caminando por calle 20 de Febrero casi Alvarado y percibo que una persona me estaba persiguiendo, lo primero que pensé fue que era una situación de robo porque había pasado por un cajero, dejo pasar al que me sigue e inmediatamente confirmo que me sigue porque el se detiene para volverme dejar a pasar, obviamente que esa situación terminó en este sujeto cruzando la calle, informando por teléfono que había sido detectado”, dijo.

Siguiendo con el tema, el periodista indicó que 20 minutos después ocurrió lo mismo, pero era otra persona que estaba ubicada en el mercado San Miguel. “Posteriormente a las 21:30 cuando salgo de un edificio al cual había concurrido por razones de trabajo, cuando bajé, nuevamente tuve un seguimiento muy parecido al primero, una persona usando la capucha de una campera, más un supuesto barbijo, o sea, un seguimiento del orden de la inteligencia policial de lo mas vulnero que pueda haber”.

Seguidamente, Rodríguez dijo: “yo hablo y dirijo directamente la responsabilidad que quien debe velar por mi seguridad” y a la vez, descartó una cuestión política.

“Conozco al gobernador, él no lo ordeno; Frida Fonseca, lo mismo, Abel Cornejo también no creo que ande en lo mismo. De las críticas que emití la única dura fue al jefe de policía. El jefe de policía, no sé si es buen o mal policía, pero lo cierto es que tiene 500 policías que fueron estafados por otros efectivos con 3 mil millones de pesos”, afirmó.