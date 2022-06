Un salteño intenta regresar a la provincia desde el sur, en moto y con sus animales

El verdadero amor a los animales lo siente Orlando Orquera, un salteño que por cariño a sus perros y a su gata, vuelven en moto, desde el Sur, rumbo a la provincia porque no los quería abandonar.

Orquera, vivió 12 años en Río Gallego, pero por cuestiones de la vida, tenía que volver a Salta, él comentó a Agenda/Salta que el avión no quería trasladar a sus mascotas, ya que sus perros eran de raza Pitbull, por lo tanto lo consideraban peligrosos.

«Me dijeron que raza peligrosa no iba, yo tengo 2 pitbul. Hablé con mi señora y me dijo que habrá que regalarlos, estuvimos días sin dormir. Un día me dormí y me desperté y dije que a los perros ni la gata la vamos a abandonar».

Entonces empezó la aventura de Orlando y sus mascotas. Con ayuda de familiares y amigos, montó un carro móvil para el traslado de los animales. De poco, va cumpliendo el sueño de llegar a su casa con su familia.

«Salí el domingo a las 6 de la tarde de Río Gallego porque si salía el lunes no se iba a poder porque estaba pronosticado agua nieve, entonces salí a esa hora y llegue a 9 de la noche a tierra nueva, estuvimos en un camping, hacia -2°, pero yo llevo un alargador y un calefactor chiquitito».

De esta manera, el salteño explicó que estuvieron sin conseguir camping y que acamparon al lado de una estación de servicio. «En comodoro se me me rompió la moto. Yo creo que voy a demorar entre 7 u 8 días de viaje para llegar a mi hogar».

Su mujer hizo una publicación y se hizo bastante viral su situación. Si queres ayudar a Orlando y darle una mano, lo podes hacer así:

Alias: dice.mozo.comics.mp

CVU: 0000003100007427347442