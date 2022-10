Un salteño interesado en la robótica realiza bastones y lentes

Un salteño fascinado por la robótica, se fue a estudiar a La Rioja, se volvió por falta de recursos, pero no renunció a sus sueños y sigue trabajando con la robótica.

Gonzalo Verlardez, comentó que Desde los 14 años empezo con la computadora del gobierno. «Cuando comencé con los bastones y los lentes, iba a competencias nacionales y andaba con la computadora del gobierno. Recuerdo que en ese tiempo no conocía la impresión 3D, hacía de cartón, de bolillas de los anti transpirantes. Me decían esta muy bueno, pero esteticamente no esta bien».

Él no posee de una impresora 3D, en la Rioja le prestó un ingeniero. «Hay gente que ve uno se esmera para hacer algo, después ellos no tienen problema de prestarlo»

A los 14 años empezó su parte laboral, en electrónica, reparación. Iba mejorando y viendo que todo lo que soñaba apuntaba a esa carrera que es la ingeniería mecatrónica, que es

nueva. «Es como la electromecánica, pero nueva. Que se va actualizando. La profesión Mecatrónica el día de mañana sería los autos eléctricos, energía solar».

De la Rioja se tuve que volver en la época de la pandemia, por cuestiones económicas. «Uno a veces dice que no ‘influye’ tanto, pero te da que lo primero es la plata. Yo la seguía remando, quería sostener la carrera, no la quería largar; pero sabía que me tenía que volver. Un ingeniero profesor de la Univ. de decía que lea ‘Padre Rico, Padre Pobre’. hoy en día entendi como se dicta la educación y no hay esa enseñanza que requerimos».

Si querés darle una mano a Gonzalo podes aportar en su CBU: 1430001713008918470012.