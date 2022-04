Un Ucumar suelto en Salta.

En Interrogantes de Fernando Galván dialogamos con David Aguirre, periodista del Valle de Lerma sobre la noticia que se hizo viral en las últimas horas por la presunta aparición del Ucumar en la localidad de Metán.

El periodista resaltó que un baqueano fue el que dijo haberlo visto en su campo, en una zona rural.

«Es una figura humanoide grande con cuerpo de mono que caminaba por la ruta 45 muy despacio» afirmó.

Con respecto a lo sucedido señaló que los metanses ya están acostumbrados a apariciones así, no hacen revuelo ni buscan prensa sino que esta vez le paso a alguien que no es originario del lugar.

Por último expresó sorprendido que es muy raro que al ser una especie tan grande no haya dejado ni rastros ni huella de sus pisadas.