Un vecino de Rosario de la Frontera interceptó a Sáenz

El hecho ocurrió el viernes alrededor del mediodía

La semana pasada en el departamento del sur se vivió un hecho que dio que hablar. Ignacio Heredia, vecino de allí, increpó al gobernador de la provincia, reclamándole falta de insumos. Para contar más detalles sobre el hecho, Ignacio dialogó en máxima tarde.

“Yo estaba en el vacunatorio consultando por la 2da dosis, y en eso veo que entran periodistas, y me preguntaba a dónde iban, entonces me dijeron que Sáenz iba a inaugurar la carpa sanitaria. Ahí me causó una bronca. Yo en abril perdí a mi madre y lo que me decían los médicos es que habían como 7 camas de terapia y 3 respiradores en el hospital”, afirmó el hombre.

Además, tras decirle y expresarle todo su malestar a Sáenz, Heredia dijo que fue sacado por los custodios del político: “Mi madre fue al papá Francisco dónde falleció semanas después. Cuando lo ví adentro de la carpa, porque tampoco es un hospital de carpa, me dió mucha bronca, cuando lo ví me salió decir lo que pensaba, le dije que después de 1 año aparece a sacarse una foto, ahí me sacaron los custodios, y ahí uno de ellos me dice que la culpa es del presidente de la Nación. Acá lamentablemente en el sur de salta por el interior no hizo nada, acá tenemos el hospital de Rosario, que también recibe pacientes de metan porque allí no hay terapia”.

Finalmente, el hombre afirmó que no se le da la importancia necesaria a los departamentos del interior: “Yo por ahí veo que el gobernador hace muchas cosas en salta capital, creo que el se está olvidando del interior, hoy somos 40.000 habitantes, y tenemos 3 respiradores, de los cuales funcionan solo 2. Somos una población grande e inclusive atendemos a la candelaria, a metan, y bueno, esto ya está colapsado, hay gente que está en los pasillos, yo no tengo nada que decir del personal de salud, ellos hacen lo que pueden con lo que tienen”.

