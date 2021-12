Un violento temporal azotó la comunidad de Los Naranjos, Orán

Para contar más detalles, Maximiliano Conegliano charló con todo el equipo de “Máxima Tarde”

En la madrugada del domingo, los vecinos de la comunidad kolla “Los Naranjos” se vieron perjudicados por fuertes vientos que hicieron destrozos. La caída de chapas, árboles y paredes, causó temor a todos, sin embargo, por suerte no hubo ningún herido de gravedad.

“Hay que restablecer el servicio eléctrico con urgencia, el sistema de agua también, la bomba no está funcionando y es la que provee el agua a las escuelas”, comenzó afirmando Conegliano, quien además agregó que “hay destrozos en las escuelas y se espera restablecer los servicios en los próximos días, teniendo en cuenta que hay temperaturas de 37° y 38°”.

Por otro lado, el periodista se refirió a la visita de autoridades en el lugar: “Vinieron autoridades de la provincia, dijeron que se está trabajando para restablecer los servicios en gran parte de la comunidad. También que se va a llevar la mayor cantidad de chapas posible, ya que al 80% de la comunidad se les ha volado el techo”.

En cuanto a los materiales que se necesitan con mayor urgencia, el corresponsal comentó que “al ser muchas casas de adobe, la gente de la misma comunidad pidió alambres y clavos”. “En algún momento hay que cambiar las estructuras, para que sea un poco más aguantadora la cosa con respecto al viento”.

Finalmente, Conegliano destacó que “de milagro” no sucedió una tragedia: “A una persona le cayó un pedazo de madera en la cabeza, está bien, nada grave. Lo dijo también Outes, gracias a dios no hay víctimas que lamentar, si uno recorre la zona, de milagro no sucedió una desgracia”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: