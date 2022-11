Una altísima mortandad de peces se encontró en el lago del parque San Martín

Ayer a la mañana, varios peces aparecieron muertos en el lago del Parque San Martín. Funcionarios municipales, luego de la denuncia, se convocaron en el lugar para tratar de determinar las causas que provocaron la muerte de los peces en uno de los sectores cercanos al puente peatonal.

En ese sentido, Carlos Occhipinti, administrador del lago del parque San Martín, indicó que ayer a la mañana cuando los chicos fueron a limpiar le comentaron que había unos cuantos peces muertos, flotando en el agua y el resto estaba a la boca, fueron 8 los peces muertos.

“Inmediatamente se pidieron las bombas y al cabo de una hora estaba normalizado el tema. Saqué muestras y llevé a un laboratorio privado, recién mañana me darán los resultados, por otra parte, esta mañana, llevé a la universidad católica de Salta, dos peces muertos, que los conservé en el frezzer para que le hagan algunos análisis”, dijo.

Occhipinti, aseguró que el lago se limpia todos los días y que la turbiedad del agua es por otra cosa, ya que, el fondo del agua es de tierra y el movimiento de peces y tortugas remueve, a parte hay muchas algas.

“El problema, no estoy muy seguro, es la falta de oxigenación. Por un corte de corriente que había, las bombas de oxígeno arrancaron más tarde, normalmente la semana pasada cuando hacía mucho calor, las bombas arrancaban a la media noche de 2 a 5 am. Por el corte de luz esas bombas no estuvieron arrancando”, explicó.