Una concejal de Orán fue violentada por el Secretario de Gobierno de la localidad

En comunicación con Pan & Circo, de José Brandán, la concejal de Orán, Alejandra Pato, habló acerca de los malos tratos que recibió por parte del Secretario de Gobierno, Carlos Barroso.

El hecho ocurrió el jueves 21 de abril en el Concejo Deliberante, mientras se trataba un tema con vecinos que estaban molestos, en ese término Barroso «comenzó a reírse» y es ahí donde Pato se levanta para hacerle la observación. «En eso me levanta la mano y me dice que no me quiere escuchar, ante eso se opone el concejal, Gonzalo Díaz para evitar otro problema».

«Me sentí muy mal, nadie de la parte del ejecutivo me llamó nisiquera para solidarizarse», afirmó.

Asimismo, Pato indicó que no era una actitud propia, y que: «en la forma que me increpó no fue la correcta, ya hice la denuncia que está a disipación de la justicia».

Además agregó que en otras instancias «siempre fue complicado, ya que el diálogo con él es muy exaltado, nervioso».

Finalmemte, la concejal indicó que ya está puesta la denuncia en el Observatorio de la violencia contra la Mujer y se lo va a notificar, de acuerdo a eso se van a tomar las medidas. Siguendo con el tema señaló que: «estoy esperando que la justicia vea lo que corresponda en estos casos. Busco que la justicia accione y veamos el resultado».